Экс-глава Сергокалинского района Дагестана был арестован за мат

Бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, чьи сыновья участвовали в теракте в Дагестане, был арестован на десять суток из-за нецензурной брани на улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Как говорится в документе, вечером 24 июня (на следующий день после терактов) Омаров вышел из автомобиля около одного из домов по улице Пушкинав Махачкале и начал ругаться матом. Нецензурную брань экс-чиновника слышали прохожие.

Омаров на судебном заседании свою вину не признал. Несмотря на это, суд признал его виновным по части 1 статьи 20.1 ("Мелкое хулиганство") КоАП РФ. Ранее сообщалось, что мужчину также могут обвинить по статье о пособничестве террористам. Напомним, два его сына были членами спящей ячейки, устроившими теракты в Дагестане. Как выяснилось, он несколько лет знал, что его дети – ваххабиты.

23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы.