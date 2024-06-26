26 Июня 2024
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Фото: duma.gov.ru / пресс-служба Госдумы РФ

Милонов призвал запретить слишком большие губы россиянок и вонючих россиян

"Единоросс" Виталий Милонов снова повышает цитируемость за счет сомнительных инициатив. На этот раз он выступил с двумя предложениями: запретить "воняющим" гражданам ездить в общественном транспорте, а также регламентировать для женщин увеличение губ.

В коридорах Госдумы депутат иронизировал по поводу россиян, которые летом издают неприятные запахи. Он считает, что их надо не пускать в общественный транспорт, штрафовать и заставить читать "Мойдодыра". В итоге слов парламентария устыдились его коллеги.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева написала: "По-настоящему неприятный запах исходит обычно от людей, которым негде жить и принимать душ. От бомжей, которых все так сторонятся. Часто это люди с психическими расстройствами и зависимостями, жертвы мошенников, оставшиеся без квартир. Которые не могут вырваться из бедности, нуждаются в помощи. И вместо того, чтобы решать проблему их безработицы и социальной неустроенности, депутат Госдумы над ними смеется. Повышает свою цитируемость. Легко смеяться над бедняками, когда тебе положено служебное жилье и зарплата депутата".

Но на этом инициативный депутат не остановился. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства взял на себя роль "полиции моды" – теперь он диктует россиянкам как они должны выглядеть.

"Это все уродство. Их надо в психиатрическую клинику срочно всех переключить, потому что люди явно изуродовали себя и пугают людей. Дети могут увидеть, подростки, пенсионеры, не дай бог. Это выглядит ужасно кринжово. Люди с огромными губами, как будто их покусали пчелы. Это действительно страх какой-то божий. Здесь четко нужен регламент, какой объем должен быть, какая величина, какой процент. Это нужно прописать, если медицинская операция, должен быть стандарт оказания медицинской услуги", - заявил депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Теги: виталий милонов, россияне, депутат


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