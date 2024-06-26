Полиция прокомментировала драку со стрельбой в центре Екатеринбурга

Полиция Екатеринбурга прокомментировала драку, произошедшую сегодня на улице Сакко и Ванцетти рядом с элитным клубным домом "Тихвин".

Судя по видео, опубликованному "Вечерним Ведомостями", массовая драка произошла между мигрантами. По словам очевидцев, конфликт перерос в стрельбу, после чего сошел на нет.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального ОВД. Обстоятельства инцидента устанавливаются", - заявили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, что совсем недавно в Екатеринбурге были арестованы четыре уральца, стрелявших в "защитника тишины" из Пионерского микрорайона. Мужчина вышел к незнакомой компании, которая шумела ночью во дворе и пригрозил, выстрелив в воздух из ружья. В ответ же послышались четыре выстрела из пистолета. Судя по опубликованному в сетях видео, в компании были лица нерусской национальности, которые с сильным акцентом угрожали екатеринбуржцу.