В Нефтеюганске в кабинете проктолога велась видеосъемка

В Нефтеюганске в кабинете проктолога велась видеосъемка, сообщает "Муксун".

По данным СМИ, в одном из кабинетов взрослой поликлиники 16-го микрорайона стояла видеокамера. Она незаконно работала во время приема врача.

Камеру там установили правоохранители совместно с начальником БЭП Дмитрием Мальцевым. По суду в кабинете могла вестись только аудиозапись, однако власти пренебрегли этим решением. О том, как долго записывались видео приема и где хранятся записи, ничего неизвестно.