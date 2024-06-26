Путин переназначил глав ФМБА и ВЭБ.РФ

Владимир Путин переназначил на занимаемые посты Веронику Скворцову и Игоря Шувалова.

Скворцова продолжит работать главой Федерального медико-биологического агентства. На прошлой неделе стало известно, что ФМБА выведено из ведения Минздрава РФ в прямое подчинение президента. В Кремле объяснили это тем, что ФМБА занимается в том числе и военными вопросами.

Игорь Шувалов ближайшие пять лет продолжит занимать должность председателя госкорпорации ВЭБ.РФ. Он возглавляет этот институт развития с 2018 года.