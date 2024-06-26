Супруга Ассанжа сообщила, когда ее муж выступит перед публикой

Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж выступит перед публикой, когда придет время, заявила его жена Стелла.

По ее словам, Ассанжу "нужно восстановить силы". "Вы должны понять, через что ему пришлось пройти", - отметила супруга основателя Wikileaks.

Около часа назад самолет с Ассанжем приземлился в австралийской столице Канберре. Как ожидается, он сегодня не будет общаться с прессой, пишет РИА Новости.

Напомним, июня на острове Сайпан – в столице Северных Марианских островов – судья Федерального суда США (острова являются заморской территорией Штатов – прим. ред.) подписал соглашение между создателем WikiLeaks и властями Соединенных Штатов. Ассанж признал себя виновным по одному пункту обвинения - заговор с целью получения и разглашения информации о национальной обороне США. Конкретно эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы, а вообще Ассанж преследовался по 52 пунктам обвинения, ему грозило пожизненное заключение. После выхода на свободу он улетел в Австралию.