В День молодежи в Астрахани пройдет фестиваль, воркаут, брейкинг, граффити, баттл барабанщиков и множество уличных активностей

День молодежи в Астраханской области пройдет с самыми различными активностями. Фестиваль «Уличной классики», например, предполагает целый комплекс мероприятий, нацеленных на развитие уличных культур, современных и экстремальных видов спорта, востребованных среди молодежи. Это воркаут, скейт, BMX, самокат, брейкинг, хип-хоп и граффити, сообщили в агентстве по делам молодежи Астраханской области.

Продемонстрировать свои навыки игры, а также посоревноваться с другими музыкантами смогут барабанщики, баттл которых организуют 29 июня в 19:30 у Центра зимних видов спорта.

Подать заявку на баттл может любой барабанщик, вне зависимости от уровня подготовки. Выиграет тот, кто покажет виртуозное владение техникой и сумеет завоевать сердца зрителей. Победителя определит профессиональный судья. Форму заявки можно узнать по ссылке.

А бесплатные билеты на День молодёжи доступы на сайте деньмолодёжи2024.рф.