В суде ЕС решили аннулировать санкции против уральского бизнесмена Пумпянского и его супруги

С уральского бизнесмена и миллиардера Дмитрия Пумпянского, а также его супруги Галины сняты санкции, введенные Советом Европы. К такому решению пришел суд по общим вопросам Европейского союза в Люксембурге.

Как передает "Ъ", теперь Совет ЕС обязан выплатить истцам все судебные издержки и расходы.

Напомним, что семья Пумпянских попала в санкционный список еще в 2022 году. Ограничения предусматривали замораживание всех активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза. Причиной стало сотрудничество компании бизнесмена с РФ и его встреча в компании бизнесменов с президентом страны Владимиром Путиным после начала СВО.

В сентябре прошлого года суд в ЕС отклонил иски ряда российских миллиардеров, попавших под санкции. Среди них был и Пумпянский, а также Геннадий Тимченко, Михаил Гуцериев и Тигран Худавердян.