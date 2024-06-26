Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, почему важно раздельно собирать мусор

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, почему важно раздельно собирать мусор.

"Лет 15 назад мы ездили в Швецию, интересовались, как они дошли до раздельного сбора мусора. Они ответили, что использовали тактику осла и попугая: мы, как попугаи, 20 лет говорили, что надо раздельно собирать мусор, и делали это с упорством осла", - сказал Моор.

К этому идти можно и нужно, но для гражданина раздельный сбор мусора дороже.

"Если мы готовы приучать к этому детей, к этому надо идти. С точки зрения цели раздельно собирать мусор правильно", - сказал губернатор.