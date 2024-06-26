Секретарь Совбеза Армении: Россия захватила Нагорный Карабах и отдала его Азербайджану

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия захватила Нагорный Карабах, а потом передала его Азербайджану.

Он предложил "зафиксировать", что война была в период, когда "Армения полностью зависела от России".

"Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Без разрешения России войны бы не было", - сказал Григорян журналистам. Его слова приводит Арменпресс.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность на две неназванные страны ОДКБ за "подготовку войны" против Еревана в 2020 году (конфликт в Карабахе – прим. ред.). Пашинян заявил, что организация "имитировала" союзническую поддержку, на деле отдавая предпочтение Баку.

Ранее Армения согласилась признать юрисдикцию Азербайджана над непризнанной республикой Нагорный Карабах.