Свердловский суд оправдал Насими Мамедова, обвиняемого в убийстве бизнесмена Зубакина в 2000-м году

Свердловский областной суд оставил в силе оправдательный приговор Насими Мамедову, обвиняемому в убийстве уральского бизнесмена Алексея Зубакина.

Напомним, что еще 29 марта Кировский районный суд Екатеринбурга, учтя оправдательный вердикт коллегии присяжных, оправдал Мамедова в деле об убийстве 24-летней давности. Суд решил, что обвиняемый не причастен к совершению преступления, однако с ним не согласились прокуратура и сторона потерпевших, подавших апелляцию.

"Заслушав доводы сторон, Свердловский областной суд оставил приговор Кировского районного суда Екатеринбурга без изменения", - сообщили в пресс-службе суда.

Мамедова обвиняли в убийстве по найму. Тогда по "горячим следам" никто не был установлен и лишь в марте 2022 года силовики задержали возможных организаторов – Михаила Клока и Дмитрия Дейча, а также предполагаемого исполнителя Мамедова.

Ранее сестра Мамедова - Наталья рассказала Накануне.RU, что намерения посадить ее брата могут быть вопросом не справедливости и возмездия, а финансовой выгоды.