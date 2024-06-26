Пострадавших при вспышке газа в шахте Соликамска везут в Пермь

Пермские реаниматологи и комбустиологи приняли решение о транспортировке обоих пострадавших в ожоговое отделение ГКБ им. Гринберга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава, это стало возможным благодаря усилиям соликамских врачей, которые смогли стабилизировать состояние пациентов. В данный момент машины едут в Пермь, в ожоговом центре все готово для приема пострадавших.

Напомним, ночью на 26 июня 2024 года в шахте одного из предприятий, расположенного в городе Соликамске Пермского края, в ходе производства горных работ произошло воспламенение газа, в результате чего двое сотрудников предприятия получили травмы в виде термических ожогов.

Возбуждено уголовное дело