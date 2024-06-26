Александр Моор на форуме "Утро" рассказал, как стать успешным

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая перед участниками форума "Утро", сообщил, что надо делать, чтобы стать успешным. Чтобы эффективно управлять людьми, надо самому быть человеком.

"Не бронзовейте!", - сказал Моор.

Руководителю важно задавать верные вопросы, а для мотивирования человека важны далеко не деньги.

"Управляя людьми, важно, чтобы у подчинённых была мотивация делать то, чем вы занимаетесь. Самая устойчивая мотивация - в голове человека", - сказал Моор.

Обсуждая с человеком совместную работу, руководитель должен задавать подчинённому верные вопросы, чтобы в итоге человек сам дал тот ответ, который руководитель считает верным. В этом случае работник, считая решение своим, будет в итоге делать то, что от него надо, с большим усердием. Именно это Моор считает лучшим способом мотивировать подчинённых.