В исполнении бюджета России за 2023 год нашли нарушений и недостатков почти на триллион рублей

Счетная палата России выявила недостатки и нарушения при проверке исполнения бюджета за 2023 год на 868 млрд руб., сообщил глава аудиторского ведомства Борис Ковальчук.

"Кассовое исполнение расходов бюджета носило неравномерный характер. Объем неисполненных ассигнований – 612 млрд руб.", - сообщил Ковальчук в Госдуме.

Он отметил, что подготовленный Минфином доклад об исполнении бюджета не содержит оценку результативности госпрограмм. "Нет увязки результатов программ с ресурсами. Есть диспропорции в программах: ряд регионов полностью выполнил программу, другие – нет, в итоге имеем среднюю температуру по больнице", - отметил Ковальчук.

По его словам, госдолг регионов вырос на 400 млрд руб. Ситуацию с долгами регионов раскритиковал и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он указал на тот факт, что в декабре у регионов, почти расквитавшихся с коммерческими кредитами, снова нарастали такие заимствования. Макаров связывает ситуацию с тем, что в декабре у регионов большие расходы, а бюджетные средства поступают им лишь в конце января. Разрыв они вынуждены закрывать за счет кредитов.