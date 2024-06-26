"Я ни на что не намекаю". Моор напомнил о русской Аляске

Губернатор Тюменской области Александр Моор, представляя регион на встрече с участниками форума молодежи УрФО "Утро", сообщил, что, задавая себе вопросы о будущем, ответы можно найти, проанализировав прошлое. История тюменской земли - гораздо больше, чем те 80 лет, которые в этом году исполнится области.

Устойчивое развитие Сибири началось после походов Ермака. Основание Тюмени - событие исторического масштаба. В геополитике важна логистика. Через 60 лет после основания Тюмени была освоена территория от этого города до Тихого океана, после чего Россия стала великой империей.

"Тобольск был столицей губернии, которая простиралась от современного Пермского края до Аляски. Я ни на что не намекаю", - сказал Моор.

Тюмень до революции была экономическим центром округи. Именно в это время рождается тюменская домовая резьба. Взглчнув на неё, можно было все понять о семье, которая жила в доме. Другим важным периодом в жизни Тюмени стала Великая Отечественная война, когда в город эвакуировали предприятия. Именно во время войны, в 1944 г., образован регион.

Ещё одна веха в развитии области - нефтегазовое развитие, где регион сыграл важную роль. И опять "судьба была в руках личности".

"Фарман Салманов, рискуя, находит нефть", - говорит Моор.

В 1950-80-е был реализован масштабный проект - построен огромный промышленный корпус, больше 20 городов со всех инфраструктурной, включая аэропорты. Тюмень становится научным центром.

В 1974 г. начинается строительство Тобольского нефтехимического комплекса, сегодня он является основой ЗапСибНефтехима. Сегодня Тобольск - центр мировой нефтегазохимии.

Упомянул Моор и различные рейтинги, в которых присутствует регион. Например, с 2007 г. в области постоянно растет население. Как естественным образом, так и засчет тех, кто приезжает работать и остаётся. После окончания презентации Моор перешёл к ответам на вопросы участников форума.