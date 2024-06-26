По факту воспламенения газа в Соликамске возбудили уголовное дело

В Прикамье следователи возбудили уголовное дело по факту воспламенения газа в шахте Соликамска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Следствием установлено, что ночью, 26 июня 2024 года в шахте одного из предприятий, расположенного в городе Соликамске Пермского края, в ходе производства горных работ произошло воспламенение газа, в результате чего двое сотрудников предприятия получили травмы в виде термических ожогов. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В настоящее время следователями территориального следственного отдела и следователями-криминалистами регионального следственного управления продолжается проведение осмотра места происшествия, назначаются судебные экспертизы, производятся выемки и осмотры документации. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления СК России Дениса Головкина.