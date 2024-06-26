26 Июня 2024
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Фото: duma.gov.ru

Госдума: Министерства занижают себе целевые показатели, чтобы их не критиковали

В Госдуме раскритиковали работу ряда федеральных министерств, которые занижают себе целевые показатели, чтобы их достичь.

С отчетом об исполнении бюджета в парламенте сегодня выступил глава Минфина Антон Силуанов. Свои замечания внес председатель Счетной палаты, а глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров и вовсе назвал формальностью и "таблицей умножения" отчет Минфина, мол, там всё исполнено.

Но ложку дегтя внес спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он достал прошлогоднее постановление палаты по итогам отчета за 2022 год. В нем говорится о недопустимости такого явления как занижение министерствами KPI.

"При отчете за 2022 год мы в постановлении указывали: хватит подгонять задачки под ответ. KPI корректируют по госпрограммам уже под то, что сделали. Аналитическо-экспертное управление ГД посчитало теперь по итогам 2023 года: Минпросвещения (вносило изменения в сторону ухудшения в госпрограммы), Минприроды (корректировка по объектам накопленного вреда) и Минобрнауки (исключили пять показателей, ухудшили контрольные цифры по шести показателям) этим занимаются. Мы должны обратиться к председателю правительства. Создают себе комфортные условия, чтобы их не критиковали – корректируют под себя параметры. Деньги есть, средства-то выделяются!" – высказался Володин.

Он также видит в ситуации и угрозу для депутатов: "Нас не переизберут, скажут, что депутаты утвердили неэффективных министров. Где парламентский контроль? Где спрос? Профильные комитеты у нас недорабатывают".

Теги: госдума, бюджет, правительство, минпросвещения


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