Песков - об освобождении Ассанжа: Все получили, что хотели

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сделку по освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы.

По словам Пескова, речь идет о судебной сделке. "Насколько я понимаю, все получили, что хотели. Нечего добавить, нечего комментировать", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, на острове Сайпан – в столице Северных Марианских островов – судья Федерального суда США (острова являются заморской территорией Штатов – прим. ред.) подписал соглашение между создателем WikiLeaks и властями Соединенных Штатов. Ассанж признал себя виновным по одному пункту обвинения - заговор с целью получения и разглашения информации о национальной обороне США. Конкретно эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы, а вообще Ассанж преследовался по 52 пунктам обвинения, ему грозило пожизненное заключение. После выхода на свободу он улетел в Австралию.