Участники Ural Music Night из ЮАР выступят перед маленькими пациентами ОДКБ

Участники Ural Music Night, кавер-группа студентов из Южно-Африканской Республики "Proposal" устроят свой собственный мини-фестиваль для маленьких пациентов Областной детской клинической больницы. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Эта трогательная традиция зародилась еще в 2019 году, когда в ОДКБ приехал коллектив из ЮАР Iqhuga Lipholole.

Выступление запланировано накануне самого громкого фестиваля в Екатеринбурге - 27 июня в 16.00. Музыканты, работающие в стиле инди-рок, исполнят популярные композиции на английском языке и африкаанс, а также расскажут сказки на русском языке для самых маленьких пациентов.