26 Июня 2024
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Стоян Васев

"Ноябрьскнефтегаз" добыл 850-миллионную тонну нефти

Объем накопленной добычи "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" достиг 850 млн тонн нефти. Об этом сообщили Накануне.RU в компании.

Нефтяников поздравил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"Это колоссальный показатель, за которым стоят 43 года напряженной работы, труд первопроходцев и преданность делу, разработка и внедрение новейших технологий, уникальный опыт, энтузиазм и энергия. Это свидетельство признания вклада ямальцев в динамичное и стабильное развитие автономного округа и экономику страны", - подчеркнул он.

Предприятие ведет работу на 37 месторождениях, расположенных на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Портфель "Ноябрьскнефтегаза" включает 55 лицензионных участков, общая площадь территории превышает 50 тыс. кв. км. По словам технического директора предприятия Ивана Петрова, большая часть месторождений находится на поздней стадии разработки. При этом "Ноябрьскнефтегаз" продолжает наращивать добычу, являясь самым зрелым нефтедобывающим предприятием "Газпром нефти".

"По итогам прошлого года сразу на нескольких месторождениях – Новогоднем, Ярайнерском, Северо-Янгтинском – мы кратно увеличили объемы добычи. Благодаря высочайшему уровню экспертизы нашей команды и внедрению современных технологий в области разработки мы занимаем лидирующие позиции по темпам прироста запасов в регионе", - отметил Иван Петров.

Предприятие - один из лидеров отрасли по работе со сложными запасами. С 2013 года ведет добычу из ачимовских отложений – сложных пластов горных пород, залегающих на юге Ямала на глубине около 3 километров. Одним из наиболее перспективных проектов "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" является разработка Отдаленной группы месторождений (ОГМ), расположенной в Пуровском и Красноселькупском районах ЯНАО. Здесь в 2023 году на Западно-Чатылькинском месторождении введена в работу скважина со стартовым дебитом свыше 1000 тонн в сутки – лучшим показателем за всю историю разработки ОГМ.

Благодаря качественной геологической оценке и подбору оптимальных технологий предприятие за последние годы демонстрирует рост добычи по жидким углеводородам. Также "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" активно внедряет цифровые инструменты в операционную деятельность. Так, созданные на предприятии Центр управления строительством скважин и Центр управления добычей позволяют достичь максимальной эффективности на всех этапах производственной цепочки.

Теги: Ноябрьскнефтегаз, добыча нефти, сложные запасы


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