Украинский БПЛА взорвался возле больницы в Грайвороне, есть пострадавшие

Беспилотник ВСУ атаковал парковку у центральной районной больницы белгородского города Грайворон. В результате взрыва пострадали супруги, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, у мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма. Бригады скорой доставляют пострадавших в больницу.

Кроме того, на стоянке повреждены пять легковых автомобилей.

23 июня сообщалось, что в результате обстрела города Грайворон в Белгородской области погиб один человек и еще по меньшей мере трое пострадали.