В Госдуме потребовали от Силуанова отчитываться по бюджету прошлого года в феврале

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от Минфина России отчитываться об исполнении бюджета страны за прошлый год "если не в январе, то хотя бы в феврале". "А то сейчас июнь, через неделю июль, а мы исполнение бюджета за 2023 год рассматриваем", - возмутился председатель палаты перед отчетом министра финансов.

Глава Минфина Антон Силуанов идею поддержал, но напомнил, что раньше вообще рассматривали отчет осенью.

На защиту министерства бросился председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Итоговая налоговая отчетность не может появиться у компаний раньше 31 марта. Мы не получим реальную картину бюджетов регионов до этой даты. В феврале можно рассматривать только исполнение федерального бюджета", - сказал Макаров. На это Володин ответил, что депутаты с удовольствием рассмотрят хотя бы отчет об исполнении федерального бюджета.