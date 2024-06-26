Игорь Бабушкин провел личный прием граждан - жителей Астраханской области

Губернатор Астраханской области провел личный прием граждан. В ходе приема жители поднимали вопросы, касающиеся социальных проектов региона.

В частности в ходе прием Игорь Бабушкин сообщил, что в поселке Старо-Волжский Икрянинского района будет возведен новый ФАП.

"Этот вопрос обсудили в рамках приема с местной жительницей – Людмилой Рублевой. Она рассказала о необходимости построить в посёлке новое медучреждение, так как существующее признано аварийным. Проводить капремонт здания нецелесообразно – слишком велика степень износа. Принято решение в рамках нацпроекта "Здравоохранение" приобрести модульный ФАП. На это направим более 10 млн рублей", - сообщил губернатора в своем телеграмм-канале.

Кроме того, глава Астраханской области обсудил с земляками и ремонт поликлиники в Ахтубинске. Медучреждение обслуживает более 22 тысяч человек и уже давно требует обновления. Масштабные работы здесь будут проводиться поэтапно, без прерывания меддеятельности.

"Супруга погибшего в ходе спецоперации бойца Вера Аубекерова обратилась с просьбой установить льготу по транспортному налогу для членов семей погибших участников СВО. По этому направлению проект закона уже разработан. В скором времени лично внесу его на рассмотрение облдумы", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Также губернатор сообщил, что активный астраханец – Сергей Щербаков, с которым глава региона уже дважды встречался, а за 5 лет было рассмотрено более 200 его обращений, сегодня задал вопрос о пожизненном денежном поощрении от региона чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и подготовивших их тренеров.

Губернатор сообщил, что работу над проектом этого закона уже ведут в регионе.