Организаторы Ural Music Night и "Авто.ру" подарят участникам фестиваля новенький Geely Atlas

В этом году гостей "Уральской ночи музыки" ждут не только зажигательные выступления, но и особенный подарок. Вместе с сервисом "Авто.ру" команда Ural Music Night подготовили новенький автомобиль Geely Atlas, который можно выиграть, приняв участие в конкурсе.

"Авто.ру" предлагает поностальгировать и вспомнить времена, когда мы читали газеты, разгадывали в них кроссворды и искали плакаты с любимыми группами в журналах", - сообщают организаторы фестиваля.

До 27 июня желающие принять участие в розыгрыше должны найти на улицах Екатеринбурга и в ТЦ "Гринвич" лимитированное издание печатной газеты "Авто.ру", а 28 июня - около сцены на Плотинке. Внутри собраны статьи с объявлениями о продаже хороших машин, кроссворды, а главное - купон на участие.

Купон на последней странице нужно заполнить, вырезать и опустить в специальный бокс, установленный в ТЦ "Гринвич". Уже перед рассветом в 01.40 29 июня на главной сцене фестиваля Ural Music Night на Октябрьской площади объявят имя победителя" При себе необходимо иметь экземпляр газеты, из которой был вырезан купон.