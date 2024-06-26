Уровень "цифровой зрелости" Тюменской области составил почти 86%

Итоги реализации стратегии цифровой трансформации представили на заседании Комиссии по цифровому развитию Тюменской области.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области, ее провел губернатор Александр Моор. На встрече обсудили ключевые события и результаты выполненных мероприятий в 2023 году.

В частности, было отмечено что общий уровень "цифровой зрелости" Тюменской области составил 85,7% (при плановом значении 76%);

Регион вошел в лидирующую группу субъектов России по цифровой трансформации.

В 2024 году продолжается реализация 58 проектов по внедрению цифровых технологий в 13 отраслях.

До конца года стратегия будет актуализирована с учетом стратегических направлений в области цифровой трансформации отраслей, которые утвердило Правительство России.

"Регион демонстрирует высокие темпы социально-экономического развития, в том числе благодаря внедрению современных цифровых технологий во все сферы жизни. Мы последовательно реализуем меры, направленные на повышение доступности и качества цифровых услуг для граждан, внедрение передовых технологий в работу органов власти", - прокомментировал губернатор Александр Моор.