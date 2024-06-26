Госдума окончательно утвердила возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума одобрила законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам во втором и третьем чтениях сразу и единогласно.

Представитель "Справедливой России – За правду" Дмитрий Кузнецов отметил, что бюджет России понес за восемь лет отсутствия индексации огромные потери из-за ухода в "серую зону" работающих пенсионеров: они не были официально трудоустроены, чтобы не терять индексацию. "Надо признать ошибку финансово-экономическому блоку правительства – мы ничего не выиграли для нашего бюджета, никакой экономии не было", - заявил Кузнецов.

С ним согласился коммунист Алексей Куринный. Он призвал присвоить имя Путина не только этому законопроекту, но и той ошибке, которая была (тоже при Путине) совершена в 2016 году при отмене индексации. "Осадочек в виде недоверия к власти у граждан может остаться", - отметил Куринный.

Представитель ЛДПР Ярослав Нилов считает, что индексация позволит хотя бы частично сократить дефицит кадров, например, в здравоохранении – пожилые медики станут оставаться на своих рабочих местах.

Андрей Исаев из "Единой России" назвал автором законопроекта Владимира Путина. "Мы только внесли законопроект", - скромничает Исаев. Он добавил, что "пенсионная система индексацию выдержит".