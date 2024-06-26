26 Июня 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор свердловчанину, убившему мать сожительницы

Жителя Ачитского района 1986 г.р. приговорили к колонии строгого режима за убийство матери своей сожительницы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

На суде были представлены доказательства, что 3 сентября прошлого года, находясь в пос. Уфимский (Свердловская область) осужденный выпивал с матерью сожительницы, с которой пара проживала вместе. В какой-то момент на почве личной неприязни у них произошла ссора, в ходе которой уралец и решил убить женщину. Он повалил ее на пол лицом вниз между кухней и прихожей дома, связал шнурком руки за спиной, поставил стул над телом потерпевшей, чтобы та не могла оказывать сопротивление, после чего обмотал голову матери сожительницы пищевой пленкой.

В процессе убийства был задействован еще один человек, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Как пояснили в ведомстве из-за хронического психического расстройства, мужчина не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. Он также испытывал неприязнь к убитой, а потому, наблюдая за преступлением, присоединился к нему и стал удерживать голову потерпевшей, а после самостоятельно обматывать ее голову указанной пленкой.

Спустя непродолжительное время в результате асфиксии женщина скончалась. После этого мужчины вывезли тело в лесополосу и закопали.

Свердловский областной суд признал уральца виновным по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок два года.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Ачитский район, убийство,


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