РСТ: Продажи путевок в Дагестан после терактов снизились

Продажи путевок в Дагестан после терактов снизились на 5-10%, однако турпоток в республику скоро снова начнет расти, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"После атаки террористов на синагогу, православную церковь и пункт ДПС в Дагестане аннуляции туров единичны, а спад объемов бронирования не превышает 5-10%", - говорится в сообщении РСТ. Как считают эксперты, популярность Дагестана и интерес к нему у туристов настолько велики, что эти события вряд ли смогут серьезно повлиять на турпоток в республику. В ближайшие недели он восстановится, уверены представители рынка.

Ранее сообщалось, что теракт в Махачкале и Дербенте не остановил уральских туристов от отдыха в Дагестане. Путевки продолжают приобретать, а о досрочном прекращении отпуска речи не идет.