В Ивановской области столкнулись автобус и трактор, пострадали 11 человек

На одной из трасс Ивановской области произошла авария. Пострадали 11 человек.

По Ивановскому району ехали из Владимира в Ярославль 20 пассажиров. На пятом километре трассы Иваново – Ярославль автобус столкнулся с поворачивавшим налево трактором "Беларус", улетев в итоге в кювет.

Медицинская помощь потребовалась 11 пассажирам автобуса: двое оставлены на месте ДТП, девять, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы, сообщает УМВД по Ивановской области.