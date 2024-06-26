69 человек остаются в больницах после ракетной атаки на севастопольский пляж

В Севастополе в больницах остаются 47 человек, пострадавших в результате ракетной атаки на городской пляж Учкуевка. В числе госпитализированных остаются 12 детей. Состояние одного мужчины, которое при поступлении оценивалось как стабильно тяжелое, улучшилось, сейчас оценивается как средней тяжести, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

На лечение в московские медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники – был направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжелое, включая двух детей, которые были в крайне тяжелом состоянии.