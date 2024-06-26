Путин присвоил Зюганову звание Героя труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда Геннадию Зюганову. Сегодня лидер КПРФ отмечает 80-летний юбилей.

В тексте президентского указа говорится, что звание присваивается "за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность".

Зюганов председательствует в КПРФ с 1993 года, с того же года избирается в Госдуму. Четыре раза пытался стать президентом России, максимально близок был к этой цели в 1996 году.

В Госдуме сегодня Зюганова тоже поздравили: ему подарили чайный сервиз и соловья в клетке.