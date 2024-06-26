"Соблюдал меры конспирации". Гособвинитель прокомментировал дело обвиняемого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича

В Свердловском областном суде завершилось первое заседание по делу американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже на территории региона. К журналистам вышел гособвинитель Микаэль Оздоев, известный также по делам бывшего вице-мэра уральской столицы Виктора Контеева и фотографа Дмитрия Лошагина.

"Следствием установлено и документально подтверждено, что американский журналист The Wall Street Journal Эван Гешкович в марте 2023 года по заданию ЦРУ собирал секретные сведения на территории Свердловской области по деятельности оборонного предприятия по выпуску и ремонту военной техники. Незаконные действия совершал с соблюдением тщательных мер конспирации. Предварительное расследование проведено в следственном управлении ФСБ России", - заявил Оздоев.

Признает ли обвиняемый свою вину, выяснить не удалось. Следующее заседание запанировано на 13 августа.

Напомним, что процесс по Эвану Гершковичу стартовал сегодня утром. Здание суда собрало журналистов из 34 изданий, 10 из которых - зарубежные СМИ. Помимо этого на процесс также приехали представители консульства США в Москве.