В Дербенте простились с погибшим в теракте священником

В Дербенте простились с настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы протоиереем Николаем (Котельниковым). Литургия состоялась в этом же храме, в ней поучаствовали прихожане и духовенство.

Позже прошло отпевание, пишут "Известия".

Напомним, вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы.

В результате теракта погибли 21 человек, в том числе 16 правоохранителей. Еще 45 человек пострадали. Были убиты шесть боевиков, трое из них — сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики.