Захарова: Кэмерон намекнул Украине, что ей не быть в НАТО

Глава МИД Великобритании Джеймс Кэмерон в разговоре с пранкерами Лекусом и Вованом прозрачно намекнул Украине о том, что ей не быть в НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вот я не верю, что второй британской министр-силовик не понимает, что его на беседу раскручивают пранкеры", - написала она в своем Telegram-канале.

По мнению дипломата, и Кэмерон, и до этого "пухляш из британского министерства обороны, видимо, просто хотели пропиариться у Вована и Лексуса", "а, возможно, и подкинуть тезис о том, что Украине в НАТО не быть".

Ранее Кэмерон в разговоре с пранкерами заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса, потому что США против этого.

В начале июня президент США Джо Байден допустил, что по итогам российско-украинского конфликта Украина так и не вступит в НАТО. По его словам, обязательным условием окончания конфликта будет целостность территории Украины. Он добавил, что не готов поддержать "НАТОвизацию" Украины".