Киров - Столица рассветов России. Теперь с официальным статусом.

В год своего 650-летия Киров официально стал столицей рассветов России. Этот статус утвержден на днях Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом), сообщает пресс-центр Правительства Кировской области.

В День Молодежи свидетельство об этом губернатор Кировской области Александр Соколов торжественно вручит представителям молодого поколения кировчан.

"Рассвет после Дня молодежи Киров встретит уже в новом для себя статусе. «Киров – Столица рассветов России» может стать одним из узнаваемых брендов региона и привлекать в город над Вяткой-рекой гостей из других регионов. Мы ждём, что за красивейшими рассветами в наш город и область будут приезжать так же, как за историей, сказками, блюдами вятской кухни", - отметил Александр Соколов.

На данный момент ведётся работа по созданию интерактивной карты, на которой будут отмечены лучшие городские локации и смотровые площадки, где можно любоваться рассветами. На карту уже нанесены излюбленные места отдыха кировчан – Набережная Грина, Александровский сад, парк имени Кирова. Совсем скоро карта пополнится и фотографиями рассвета, который кировская молодежь встретит на набережной Грина ранним утром 30 июня, по завершении Ночи города.

Отметим, что принять участие в создании карты рассветов может любой житель города: достаточно сфотографировать кировский рассвет с понравившейся точки и прислать фотографию по адресу 650Kirov@mail.ru.

Лучшие локации вместе с фото появятся на карте. Таким образом, карта рассветов будет постоянно дополняться и станет своеобразным путеводителем для желающих увидеть рассвет с лучшего ракурса.