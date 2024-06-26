Прокуратура организовала проверку после гибели электромонтера из Серова

В Серове прокуратура организовала проверку в связи с гибелью электромонтёра при выполнении работ на местном заводе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, трагедия произошла сегодня около 04.45. Сотрудник 1991 г.р., находясь на рабочем месте во время ночной смены, осуществлял замену электродвигателя в цехе по производству ферросплавов АО "Серовский ферросплавный завод". В этот момент он получил удар электрическим током, от чего скончался.

Прокуратура пообещала дать оценку соблюдению требований законодательства об охране труда на предприятии. Помимо этого, будет установлено должностное лицо, ответственное за соблюдение техники безопасности при выполнении работ.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.