Избран новый генеральный секретарь НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте избран новым генеральным секретарем НАТО. Послы всех 32 стран-членов альянса сегодня согласились сделать его преемником Йенса Столтенберга.

До последнего момента с позицией большинства не соглашались Венгрия, Словакий и Румыния. Последняя выдвигала альтернативного кандидата – президента страны Клауса Йоханниса.

Рютте вступит в должность только 2 октября.

Аналитики считают, что Рютте может найти подход к самому сложному члену альянса – США. В ноябре в Штатах пройдут президентские выборы, с большой долей вероятности Овальный кабинет снова займет Дональд Трамп, который уже пригрозил значительно сократить финансирование НАТО. Другие члены альянса полагают, что у Рютте получится уговорить Трампа не идти на радикальные шаги.

При этом самого Рютте обвиняют в том, что за 14 лет премьерства он так и не довел расходы Нидерландов на оборону до 2% ВВП (это целевой показатель для стран альянса).