В районе атакованных пляжей в Севастополе нашли неразорвавшийся боеприпас

Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен во время обследования акватории в Севастополе после ракетного удара, сообщает МЧС России.

Отмечается, что боеприпас планируется уничтожить на месте.

В районе пляжей Учкуевка и Любимовка водолазы обследовали более 2 га морского дна, еще 4,5 га предстоит проверить. Кроме того, пиротехники МЧС обследовали береговую линию в зоне нанесенного удара.

Напомним, днем 23 июня ВСУ нанесли удар дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами по курортным районам Севастополя — Учкуевке и Любимовке. Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153, еще четверо погибли, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В Севастополе введен режим ЧС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решений о закрытии туристического сезона в Крыму в связи с атакой не принималось.