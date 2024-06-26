Клишас и Вяткин хотят запретить иноагентам и иностранцам быть членами Общественных палат

Группа депутатов и сенаторов (Ольга Тимофеева, Дмитрий Вяткин, Андрей Клишас, Дарья Лантратова и др.) внесли в Госдуму законопроект о дальнейшем ограничении прав иноагентов.

Теперь законодатели требуют запретить россиянам, признанным Минюстом иноагентами, быть членами Общественных палат (в том числе федеральной ОП). Также предлагается запретить избирать членами Общественных палат иностранцев.

Примечательно, что Общественные палаты не являются юрлицами, они создавались для "общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций".

В пояснительной записке к законопроекту авторы пишут: "в целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества положения законопроекта предусматривают ограничение возможности быть членом Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат для иностранных агентов и лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства".