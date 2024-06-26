В Екатеринбурге будут судить "курьера", уговаривавшего незнакомок переводить деньги в интернет-казино

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, который представлялся курьером службы доставки и просил незнакомых девушек дать ему в долг. Как оказалось, сердобольных екатеринбурженок довольно много - парню удалось заполучить порядка 40 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемому всего 19 лет. По версии следствия, 12 мая текущего года на ул. Мичурина он подошел к незнакомке 2001 г.р. и рассказал, что если в настоящий момент "не закроет смену", его уволят. При этом. парень представился настоящим именем и даже показал паспорт, после чего продиктовал номер телефона для перевода. Девушка сжалилась и скинула ему в долг 7 тыс. рублей.

Аналогичную схему мошенник провернул 20 мая на ул. Куйбышева около 15.00. Тогда его ровесница перевела ему на личный счет в интернет-казино 5 тыс. рублей. 31 мая на ул. Буторина "на удочку" попалась еще одна ровесница, но с кошельком потолще. На личный счет в интернет-казино девушка перевела сразу 24 тыс. рублей. Последний инцидент произошел 4 июня около 09.00 в кофейне по ул. Тверитина. Познакомившись с девушкой 2002 г.р. "курьер" поведал уже заученную грустную историю, добившись на своем счете пополнения в размере 3 тыс. рублей.

Полученные средства парень спускал на собственные нужды, в том числе и на ставки в интернет-казино. Его обвиняют по чч. 1, 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Парень по всем эпизодам признал вину в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.