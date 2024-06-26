Shot: Умер лидер Таганской ОПГ Рабинович

Умер лидер Таганской организованной преступной группы (ОПГ) Григорий Рабинович (Гриша Таганский). Предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.

"Сегодня ночью ему резко стало плохо в СИЗО "Матросская тишина" в Москве, где он и скончался", - пишет telegram-канал Shot.

Рабиновичу вместе с другими членами группировки вменяли пособничество в убийстве криминального авторитета Деда Хасана. В момент смерти лидеру Таганской ОПГ было 67 лет.