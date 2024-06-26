На Украине объявлен в международный розыск генерал Попов

На Украине объявлен в международный розыск бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов.

По словам адвоката Сергея Буйновского, Попову предъявлено обвинение "в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", пишет ТАСС.

В России следствие обвинило Попова в продаже металлоконструкций для линий обороны на Запорожском направлении на 133 млн руб. 7 июня суд оставил Попова в СИЗО до 11 августа. Обвиняемый на суде заявил, что в зоне боевых действий он занимался построением обороны, а не хищением денег. Он добавил, что "не вылезал из окопов" и построил "устойчивую оборону", которая стала "переломом всей войны". По словам Попова, "у него за душой ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет вообще".