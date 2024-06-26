26 Июня 2024
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Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Алексей Вихарев озаботился бесперебойной связью для участников СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал участникам СВО новую партию гуманитарной помощи. Ранее подразделение связистов обратилось за помощью, попросив приобрести спецоборудование, которое обеспечивало бы бесперебойную связь на фронте. Алексей Вихарев ответил на просьбу и собрал модемы, роутеры, коммутаторы, медиаконвекторы, а также радиостанции, блоки питания, стабилизаторы напряжения. Кроме того, связисты получили необходимые в их работе инструменты и материалы.

Алексей Вихарев передает гуманитарный груз для связистов на СВО(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Общая стоимость всего оборудования составила порядка 500 тыс. рублей. Его депутат передал военному с позывным "Агат" в своей общественной приемной.

"Данное оборудование предназначено для организации высококачественной цифровой зашифрованной связи, которая показала свою актуальность и необходимость в спецоперации. Благодаря переданным техническим средствам, инструментам и материалам мы сможем обеспечить надежную, а, главное, защищенную связь командования с бойцами на передовой, – пояснил связист с позывным "Агат". – По просьбе парней передаю искренние слова благодарности за помощь, от которой напрямую зависят наши успехи на СВО".

Гуманитарный груз для связистов на СВО от депутата Алексея Вихарева(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Со многими подразделениями сложились дружеские отношения. Ребята просят помочь в приобретении оборудования, техники. Стараюсь все отправить в короткие сроки, потому что боевые задачи нужно выполнять четко, быстро. От этого часто зависит здоровье и жизнь наших парней", - рассказал руководитель фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев передает гуманитарный груз для связистов на СВО(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Напомним, что это не первая гуманитарная помощь от Алексея Вихарева связистам екатеринбургского гарнизона. С начала спецоперации депутат успел передать военным как техническое снаряжение, в числе которого квадрокоптеры, бинокли, активные наушники для подавления шума, так и необходимые в полевых условиях вещи вроде карманных грелок и дождевиков, а также продукты питания и одежду. На сегодняшний день сумма оказанной им помощи превышает 53,5 млн рублей.

Теги: СВО, Вихарев, депутат, бесперебойная связь


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