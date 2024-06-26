Погибшая при падении машины с парковки в Краснодаре была беременна

История с падением автомобиля с парковки торгового центра в Краснодаре оказалась еще трагичнее: Telegram-канал "112" пишет, что 37-летняя женщина, которая была в BMW Х6, находилась в положении.

Напомним, во время странной аварии погиб водитель, 37-летний Рафаэль Аракельян, его супруга, а также их 12-летний сын.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На кадрах, снятых камерами наблюдения в паркинге, видно, что перед вылетом с третьего этажа парковки иномарка не тормозит, а разгоняется. При этом сообщалось, что не исключается и версия с технической неисправностью машины, которую мужчина приобрел всего несколько месяцев назад.