В Соликамск выехал реанимобиль санавиации для помощи пострадавшим в шахте

В Соликамск выехал реанимобиль санавиации с бригадой врачей для принятия решения о тактике лечения и возможной транспортировке пострадавшего с меньшей степенью термического поражения, сообщает "Новый Компаньон" со ссылкой на краевой Минздрав.

Решение о транспортировке пациентов в ожоговый центр краевой столицы будет приниматься исходя из состояния пациентов. Медики сообщают, что транспортировка возможна только после стабилизации состояния пострадавших.

К оказанию медпомощи двум пациентам в Соликимсой больнице, которые получили ожоги в ходе инцидента, подключены все необходимые специалисты, включая комбустиологов.

Напомним, сегодня на шахте произошла вспышка газа. Пострадали два человека.