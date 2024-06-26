В Курске 11 человек отравились морепродуктами в суши-баре

В Курске 11 человек отравились предположительно морепродуктами. В суши-баре "Sushi King", расположенному на улице Студенческой, 1, идет проверка, сообщает Управление Роспотребнадзора по Курской области.

По данным ведомства, 11 человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие ели суши с морепродуктами в сливочном соусе из "Sushi King". Суши-бар временно закрыли. Отобраны пробы пищевой продукции и сырья для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния заведения.

Ранее в Екатеринбурге массово отравились клиенты торговой сети "Жизньмарт". 12 пострадавшим выплатят компенсацию в 1 млн рублей. Об этом заявил сам Иван Зайчекно, отметив, что настоящих отравившихся пришлось искать среди более 300 фейковых обращений.