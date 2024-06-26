Мессенджер ICQ прекратил существование

Компания VK, выкупившая в 2021 году мессенджер ICQ, объявила о закрытии приложения. Сервис просуществовал почти 30 лет.

VK в 2022 году пыталась перезапустить мессенджер, но догнать лидеров рынка у приложения не получалось.

Бесплатный сервис обмена сообщениями в сети создали в 1996 израильские студенты. Потом почти за полмиллиарда рублей ICQ выкупила американская корпорация AOL. Но затем популярность "аськи" пошла на спад. В итоге российская корпорация покупала ее уже значительно дешевле.

Теперь VK планирует сфокусироваться на развитии "VK Мессенджера" для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace. Сотрудники ICQ присоединятся к командам этих двух продуктов.