Экспозицию выставки «Великий шёлковый путь» в Астрахани высоко оценили руководители культурных учреждений из Шанхая

В Краеведческом музее Астрахани продолжает работу выставка «Великий шёлковый путь». Она приурочена к Году культуры России и Китая в 2024-2025 годах. На днях экспозицию посетили руководители учреждений культуры и искусства из Шанхая. Визит в Астраханскую область состоялся в рамках программы культурного обмена, сообщили в министерстве культуры региона.

Китайские специалисты ознакомились с постоянными экспозициями Краеведческого музея «Золото кочевников», «Живое прошлое Земли», «Ихтиофауна низовий Волги». Они посетили выставку «Великий шёлковый путь», которая раскрывает историю многовековых взаимоотношений Российского государства с Китаем и подчёркивает роль Нижнего Поволжья в укреплении сотрудничества двух стран.

С древнейших времен территория Нижнего Поволжья и Северного Прикаспия являлась перекрестком торговых путей, связывающих Европу и Азию. Великий шелковый путь — единая трансевразийская система караванных торговых путей была самой протяженной (более 7 тысяч километров) и «долгоживущей» — со II века до нашей эры до XV века. Торговый путь сыграл огромную роль во взаимном культурном обогащении многих европейских и азиатских народов.

Наиболее известна «южная» трасса, которая шла из Ханьского Китая в страны Средиземноморья. Но с историей Нижнего Поволжья связан «северный» путь, он огибал Каспий с севера, шел через Нижнее Поволжье и Дон, заканчиваясь в Северном Причерноморье.

На выставке о существовании «северного» пути свидетельствуют предметы, которые относятся к эпохе Золотой Орды, например, матерчатый кошель XIII века. Его обнаружил в 1989 году на территории села Красный Яр руководитель экспедиции, археолог Петр Казаков. Также можно увидеть фрагменты золотоордынской керамики, образцы шёлковой ткани. Всего представлено свыше 70 экспонатов, среди которых изделия китайских мастеров, монеты и посуда прошлых столетий, фотоснимки.

Подробно раскрыты отношения между странами в советский период, когда Китай рассматривался в контексте курса на поиск союзников в борьбе с западным империализмом. В витринах демонстрируются медаль «Советско-Китайская дружба», значки, издания, фотографии, созданные в 90-х годах XX века во время визита китайских делегаций в Астрахань.

Ознакомиться с выставкой в Краеведческом музее все желающие смогут до 25 сентября.