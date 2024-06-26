Житель Перми вернулся на родину из украинского плена

Житель Перми вернулся на родину из украинского плена. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Позвонил заявителю, которая направляла обращение в мой адрес, поддержал добрым словом", - сообщил он.

Боец из Перми находился в плену с осени 2023 года.

Обмен состоялся накануне, на родину вернулись 90 российских военных. Последний обмен прошел 31 мая. Сапко сообщил, что списки российская сторона подает регулярно, но они, к сожалению, блокируются из-за позиции украинской стороны.