Власти поняли, что с ЕГЭ что-то не так?

Рособрнадзор направил депутатам Госдумы письмо, чтобы они дали свои предложения по ЕГЭ, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Речь об отмене "священной коровы" ЕГЭ не идет, подчеркнул чиновник. Нужны конструктивные и предметные замечания. 4 июля в Госдуме планируются слушания по теме ЕГЭ. Вероятно, они инициированы после скандальных случаев досмотра выпускников с раздеванием до нижнего белья.

Первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова уже направила предложения, которые носят организационный характер. Так, она призывает не отстранять выпускников, пронесших "запрещенный предмет", но сдавших его до начала ЕГЭ (в этом году такое произошло в Москве, когда школьница вспомнила, что у нее в кармане телефон, и сдала его; только после вмешательства омбудсмена Москвы ей разрешили пересдать).

Другие предложения: разрешить детям проносить на экзамен воду и иконки; запретить проверяющим требовать раздеться и прикасаться к выпускникам; проработать вопрос питания на долгих экзаменах. Если ученик выложил содержимое своих карманов, но металлодетектор срабатывает, то такого ребенка все равно нужно допускать до экзамена, уверена депутат. Также она просит разработать и утвердить единый перечень художественных произведений, которые могут использоваться в качестве аргументов, и примеров при выполнении заданий ЕГЭ.

А вот председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин уверен, что все это лишь небольшие улучшения, которые не устраняют главный порок ЕГЭ – разрушение системы среднего школьного образования.

"Дети перестают изучать другие предметы, кроме тех, которые собираются сдавать на ЕГЭ. И в результате уровень естественно-научной, исторической и общей грамотности школьников резко падает", - указывает депутат.

Но и сейчас можно кое-что улучшить, считает он, - прежде всего перевести ЕГЭ в добровольный режим. То есть тем, кто хотят поступить в московские или питерские вузы, будет удобнее сдать ЕГЭ. А если школьник идет в вуз в своем городе, пусть сдает обыкновенный вступительный экзамен. Возможно, будет реализована схема, которая использовалась во время ковида: кто хочет в вузы - сдают ЕГЭ, кто не хочет - не сдают.

"На мой взгляд, сегодня в политических элитах есть некоторые сомнения в пользе ЕГЭ. Но не думаю, что в ближайшей перспективе его отменят полностью", - написал Смолин.